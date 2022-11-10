«Хотят понимать, что происходит на территории РФ»: почему в США декларируют интерес к возобновлению диалога по СНВ-III

В США заявили о планах проведения в ближайшем будущем встречи с Россией по вопросам, связанным с Договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса, члены двусторонней консультативной комиссии должны обсудить выполнение соглашения. Прайс добавил, что готовность Вашингтона к диалогу с Москвой по ДСНВ якобы демонстрирует его приверженность снижению рисков. Между тем посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что ранее переговорный процесс был заморожен по инициативе американской стороны. Эксперты отмечают, что США сегодня проявляют интерес к возобновлению диалога, так как хотят вернуть доступ к российским ядерным объектам и создать видимость приверженности стратегической стабильности.

Представители России и США в ближайшее время проведут встречу комиссии по выполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы пришли к соглашению, что двусторонняя консультативная комиссия (ДКК) проведёт встречу в ближайшем будущем согласно условиям договора СНВ-III. Работа ДКК конфиденциальна, но мы всё же надеемся, что заседание будет конструктивным», — сказал он.

Дипломат не стал уточнять дату и место проведения переговоров, отметив лишь, что видит в предстоящей встрече сигнал о сохранении между США и Россией способности вести диалог. По его словам, готовность Вашингтона к контактам с Москвой якобы свидетельствует о его приверженности сокращению рисков и стратегической стабильности.

«Что касается России, конечно же, мы трезво, реалистично оцениваем перспективу того, что может повлечь за собой диалог между Соединёнными Штатами и Россией, и того, что благодаря нему можно будет достичь», — подчеркнул он.

Он также добавил, что речь на встрече пойдёт в том числе о возобновлении взаимных инспекций ядерных объектов в рамках договора.

Ведущиеся переговоры об организации встречи консультативной комиссии ранее подтверждали и в России. Как пояснила на брифинге 29 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова, изучается возможность для проведения очной сессии ДКК.

Никаких уступок

Между тем посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости 9 ноября напомнил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по ДСНВ был ранее приостановлен именно американской стороной.

«Запущенный в 2021 году диалог по стратегической стабильности, в рамках которого велось обсуждение возможных договорённостей на замену ДСНВ, заморожен по инициативе американской стороны… Не исключено, что в конце концов администрация очнётся и захочет договариваться. В юридическом вакууме между двумя странами с крупнейшими ядерными арсеналами никто не заинтересован», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована в равноправном и взаимовыгодном диалоге по контролю над вооружениями, но упрашивать США вернуться за стол переговоров не намерена. При этом он предупредил, что выработка новых договорённостей между сторонами может потребовать гораздо большего количества времени, чем в 2010 году. Тем более, что РФ никаких односторонних уступок в ущерб своей безопасности делать не станет, отметил посол.

«Обстоятельства кардинально поменялись. Позиции сторон существенно расходятся, возникли новые технологии и угрозы. Растёт значение фактора третьих ядерных стран», — пояснил Антонов.

Напомним, президенты России и США 8 апреля 2010 года подписали двусторонний Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений сроком на десять лет. В его рамках сторонами было условлено о сокращении своих СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарное количество не превышало 700 развёрнутых МБР, баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, а также 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение на пять лет, не внося в него каких-либо изменений. Срок его действия истекает 5 февраля 2026-го.

Флаги РФ и США

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В погоне за доступом

Договор, помимо обязательств сторон по сокращению своих СНВ, также подразумевает проведение двусторонних инспекций ядерных объектов. Страны имеют право проводить в течение года до 18 проверок каждая. Их цель — подтверждение точности заявленных данных о количествах, типах и технических характеристиках неразвёрнутых стратегических наступательных вооружений, подпадающих под действие договора, о количестве имеющихся боезарядов на развёрнутых СНВ и сведений о переоборудовании или ликвидации СНВ.

Двусторонние инспекции были приостановлены по взаимной договорённости в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. При этом обмен данными продолжился.

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В дальнейшем Москва и Вашингтон пока так и не возобновили инспекции. Более того, США в одностороннем порядке заморозили в 2022 году диалог по стратстабильности из-за объявления России о проведении специальной военной операции на Украине. При этом в Вашингтоне утверждают, что, несмотря на это, проверки следует осуществлять.

В свою очередь, российская сторона считает их проведение невозможным из-за препятствий, которые создают западные санкции для российских делегаций. Однако США это отрицают. Из-за настойчивости американской стороны добиться доступа к российским ядерным объектам Москве даже пришлось пойти на их временный вывод из-под инспекционной деятельности. Такую возможность допускает пункт 5 раздела I главы пятой протокола к договору СНВ-III.

«Непосредственным спусковым крючком стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел, по сути, как откровенная провокация… Попытались поставить нас перед фактом и провести инспекцию явочным порядком», — пояснил 9 августа журналистам решение российских властей замглавы МИД Сергей Рябков.

При этом Россия и США продолжают обмен информацией о количестве своих стратегических наступательных вооружений. Так, в октябре в МИД РФ сообщили, что был проведён очередной обмен данными. Было заявлено, что на 1 сентября у России есть 759 единиц пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, а у США их — 800. В ведомстве уточнили, что не располагают возможностью проверить и подтвердить заявления американской стороны о переоборудовании ряда их СНВ и возражают против произвольной переквалификации шахтных пусковых установок МБР, предназначенных для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» с целью «невключения их в засчёт».

Запуск американской баллистической ракеты Trident II

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Демонстрация доброй воли

Эксперты считают, что нынешняя активизация интереса США к диалогу с Россией по стратегической стабильности объясняется их намерением форсировать возвращение к инспекциям ядерных объектов. По мнению аналитиков, США обеспокоены, что не имеют возможности контролировать ядерный потенциал России. К тому же в Белом доме хотят продемонстрировать мировой и своей общественности, уставшей от постоянной эскалации на международной арене, что способны на конструктив, если это им выгодно.

«В Вашингтоне хотят понимать, что происходит на территории РФ, и для этого им нужно возобновление инспекций, тем более что сами американцы отстают в ряде направлений разработки оружия. Например, в гиперзвуке. Помимо этого, там сейчас опасаются, что выборы в конгресс могут сковать руки администрации для налаживания диалога по ДСНВ. Ведь этот договор — детище демократов, поэтому они хотят создать задел для дальнейшей работы на этом направлении и не дать республиканцам заблокировать процесс», — пояснил в беседе с RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в разговоре с RT предположил, что американская администрация своими заявлениями о возможностях диалога с Россией, несмотря на все обстоятельства, пытается компенсировать в глазах общественности свою малую успешность на других международных направлениях. В Вашингтоне хотят показать себя в качестве стороны, способной на жесты доброй воли и диалог, заметил аналитик.

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«Недаром незадолго до этого ряд официалов заявляли, что контакты с Москвой не прерывались, что переговоры по некоторым направлениям до сих пор ведутся. А теперь ещё и информация о скорой встрече консультационной комиссии появилась. Однако целиком рассчитывать на то, что в Белом доме готовы возобновить содержательный и предметный разговор, не стоит. Думаю, дальнейшие шаги там будут предпринимать только после того, как поймут, какова расстановка сил в конгрессе», — подчеркнул эксперт.

По мнению заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, основной проблемой при возобновлении стратдиалога может стать намерение смешать обсуждение ДСНВ с ситуацией на Украине. Однако, по его словам, в Вашингтоне должны понимать, что в этом случае никакого разговора с Россией не получится, так как в Москве не станут тратить на это время.

«Вместе с тем то, что инициатива исходит с американской стороны, обнадёживает. Значит, там могут сделать усилие для того, чтобы услышать позицию России. А мы не раз декларировали, что выступаем за равноправный и взаимовыгодный диалог», — указал аналитик в комментарии RT.

В Соединённых Штатах должны осознать, что стратегическую стабильность нельзя приносить в жертву собственным амбициям, заметил эксперт.

«В США на фоне развернувшейся сегодня ядерной риторики начинают это понимать. Обстановка в мире становится всё напряжённее, и необходима хоть какая-то разрядка. Тем более, что Россия уже доказала, что может и готова отстаивать свои интересы. Думаю, мир вздохнёт с облегчением, если две ядерные державы смогут найти взаимопонимание друг с другом», — резюмировал Козюлин.