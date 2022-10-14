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Россия и США обменялись информацией о количестве стратегических наступательных вооружений

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Россия и США в сентябре провели обмен информацией о количестве стратегических наступательных вооружений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщили в российском МИДе.
Россия и США обменялись информацией о количестве стратегических наступательных вооружений
  • AP
  • © Staff Sgt. J.T. Armstrong/U.S. Air Force

«Информация о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США приведена на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в сентябре 2022 года в соответствии с пунктом 2 раздела II четвёртой главы протокола к договору», — приводит ТАСС заявление.

В частности, на 1 сентября у России есть 540 единиц развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, а у США — 659 таких зарядов.

В сентябре стало известно, что российская и американская стороны обсуждают проведение очной встречи консультативной комиссии по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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