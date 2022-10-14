Россия и США обменялись информацией о количестве стратегических наступательных вооружений

Россия и США в сентябре провели обмен информацией о количестве стратегических наступательных вооружений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщили в российском МИДе.

«Информация о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США приведена на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в сентябре 2022 года в соответствии с пунктом 2 раздела II четвёртой главы протокола к договору», — приводит ТАСС заявление.

В частности, на 1 сентября у России есть 540 единиц развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, а у США — 659 таких зарядов.

В сентябре стало известно, что российская и американская стороны обсуждают проведение очной встречи консультативной комиссии по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.