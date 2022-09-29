Россия и США изучают возможность очной встречи консультативной комиссии по ДСНВ

Российская и американская стороны обсуждают проведение очной встречи консультативной комиссии по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Дипломат отметила, что инспекционная деятельность в рамках ДСНВ была приостановлена с начала 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

«Вопрос о её возобновлении, конечно, рассматривается, по соответствующим каналам ведётся диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в этой части его контрольного механизма», — сказала Захарова.

Речь идёт о деятельности двусторонней консультативной комиссии, изучается возможность для проведения её очной сессии, добавила представитель МИД.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.