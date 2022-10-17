«Кульминация истерики»: какие задачи ставит НАТО на учениях по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень»

В понедельник стартуют учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень», которые продлятся до 30 октября. В них принимают участие военно-воздушные силы 14 стран альянса и порядка 60 самолётов. Как сообщили в блоке, манёвры пройдут над территорией северо-западной Европы. При этом в НАТО заявили, что учения были запланированы давно и не имеют связи с текущими геополитическими событиями. В свою очередь, в Вашингтоне обратили внимание на то, что тренировочные мероприятия будут проводиться на значительном удалении от российских границ. Однако в Москве подчеркнули, что намерены внимательно отслеживать действия альянса. Эксперты считают, что, несмотря на всю рутинность стартующих учений, в нынешних условиях они могут стать очередным шагом Запада по эскалации ситуации.

В понедельник, 17 октября, стартуют учения ядерных сил НАТО под названием «Стойкий полдень» (Steadfast Noon), которые продлятся две недели, до 30 октября. Как сообщили в пресс-службе альянса, в манёврах примут участие подразделения 14 стран — членов блока и до 60 самолётов разных типов, включая истребители четвёртого и пятого поколений, самолёты наблюдения и заправщики.

«Как и в предыдущие годы, в учениях примут участие американские дальние бомбардировщики B-52, которые в этом году вылетят с авиабазы Майнот в Северной Дакоте. Учебные полёты пройдут над Бельгией, которая организует учения, а также над Северным морем и Соединённым Королевством», — проинформировали в альянсе.

Там подчеркнули, что манёвры являются обычным ежегодным мероприятием и «не связаны с какими-либо происходящими в мире событиями». Кроме того, в НАТО уточнили, что боевое оружие во время учений задействовано не будет.

По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, учения направлены на «сохранение надёжности, безопасности и эффективности потенциала сдерживания» НАТО. При этом в ходе выступления 11 октября он обратил внимание на некие «завуалированные ядерные угрозы», которые якобы поступают со стороны России. Столтенберг также отверг предположения, что эти учения в условиях напряжённых отношений блока с РФ поспособствуют эскалации ситуации.

«Сейчас самое время проявить твёрдость и чётко обозначить, что НАТО существует для защиты и обороны всех союзников… Думаю, что, если бы мы вдруг отменили регулярные и давно запланированные учения, это было бы очень неправильным сигналом. Категорически неправильным сигналом», — заявил генсек.

Флаги стран НАТО

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© Dursun Aydemir/Anadolu Agency

Ответ альянса

Рутинность нынешних учений подчёркивают и в США. Как отметил в ходе онлайн-брифинга 13 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, манёвры стратегических сил НАТО проходят ежегодно.

«В учениях будут задействованы истребители НАТО и американские бомбардировщики В-52, но без реальных боеприпасов… И проходить они будут далеко от России — на расстоянии более 600 миль (около 1 тыс. км. — RT)», — пояснил он.

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При этом Кирби выступил с утверждением, что РФ также планирует в ближайшие дни провести учения среди собственных ядерных сил.

«Россия, по-видимому, считает, что эти учения — особенно в свете недавних событий — помогут ей продемонстрировать силу, однако мы знаем, что российские ядерные подразделения проводят интенсивные тренировки в это время года. Опять же — регулярные мероприятия», — сказал он.

Между тем представители западного истеблишмента уже поспешили осудить манёвры, о которых в Москве ещё не было объявлено официально.

«Мы считаем, что ядерная риторика России и её решение приступить к этим учениям в условиях конфликта с Украиной — это безответственный шаг», — заявил Reuters 14 октября источник в Пентагоне.

Другой собеседник агентства из числа западных политиков выразил мнение, что РФ в ближайшее время возобновит свою ядерную риторику, чтобы якобы воспользоваться преимуществом своих учений «с точки зрения стратегической коммуникации».

Учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Legion-Media

© Russian Defence Ministry/ZUMA Wire/Alamy Live News

Примечательно, что в то время, как руководство НАТО и Вашингтон называют нынешние ядерные учения рядовым событием, один из участников манёвров в лице Польши не считает нужным скрывать их антироссийскую направленность.

«Мы знаем, что Путин использует угрозы, связанные с возможным использованием ядерного оружия. Так что ответом Североатлантического альянса являются учения с использованием одного из многих козырей — козыря в виде наличия ядерного оружия», — приводит РИА Новости слова главы польского Минобороны Мариуша Блащака, пообщавшегося с журналистами 13 октября после встречи министров обороны стран НАТО.

С нарушением ДНЯО

В ответ на объявление НАТО об учениях стратегических сил в Москве заявили об осведомлённости о регулярности манёвров Steadfast Noon.

«В этом нет «чрезвычайщины», это регулярно проводимые мероприятия. Конечно, их сценарии могут отличаться, не всегда по одному и тому же порядку и последовательности всё это проходит», — заметил 14 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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В то же время дипломат подчеркнул, что важность данных учений нельзя недооценивать, особенно в свете «агрессивной ядерной риторики, которую Россия слышит со стороны западных противников». Он также отметил, что в целом ядерные манёвры НАТО идут вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Я имею в виду совместные ядерные миссии стран НАТО, в рамках которых персонал неядерных государств привлекается к учебно-тренировочной деятельности с ядерным оружием», — уточнил Рябков.

Напомним, что НАТО по итогам мадридского саммита альянса закрепило за собой статус ядерного военно-политического блока, прописав это положение в итоговой декларации. Ещё задолго до этого США разместили на территории нескольких стран НАТО своё ядерное оружие. Однако в альянсе утверждают, что этот момент, как и проведение миссий по отработке ядерного сдерживания совместно с неядерными странами, якобы был согласован ещё на этапе подготовки ДНЯО.

«Считаем подобные аргументы не более чем отговорками для оправдания действий, идущих вразрез с ключевыми положениями ДНЯО, признанного краеугольным камнем международной безопасности», — заявил в августе на конференции по рассмотрению действия договора замглавы российской делегации Андрей Белоусов.

Как подчеркнули в пресс-службе НАТО 14 октября, альянс будет оставаться ядерным союзом, пока существует ядерное оружие.

Американская атомная авиационная бомба B61-12

© U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Devan Halstead

«Призваны нас нервировать»

Как заметил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, нынешние учения вписываются в концепцию Запада по гибридному наступлению на Россию.

«Эти манёвры, которые будут проходить за тысячу километров от границ России, призваны нас нервировать. Ведь сейчас градус международной риторики повышен, особенно в рамках украинской проблематики. Именно Запад через свои СМИ пытается убедить мир, что сегодня-завтра Россия якобы применит своё тактическое ядерное оружие. Москву пытаются провоцировать, так как очень хотят, чтобы она пошла на этот шаг. Но мы в этом вопросе действуем очень осмотрительно», — пояснил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, манёвры имеют сугубо антироссийскую направленность, несмотря на заявления Запада об обратном.

«Думаю, что это будет некая кульминация той ядерной истерики, которую развили западные СМИ с подачи США по поводу якобы возможного применения Россией тактического оружия. Эти манёвры являются откровенной демонстрацией силы и попыткой психологического давления на РФ», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Американские военные на фоне истребителя пятого поколения F-22 Raptor в Польше

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© Omar Marques

С его точки зрения, в этом контексте было бессмысленно рассчитывать, что НАТО отложит свои манёвры, чтобы снизить градус напряжённости в отношениях с Россией.

«Альянс не заинтересован в деэскалации, поэтому ждать от него жестов доброй воли не приходится. Наоборот, его задача сейчас — продемонстрировать РФ игру мускулами, чтобы напугать и заставить задуматься о завершении специальной военной операции на Украине. Хотя все прекрасно понимают, что на применение ядерного оружия в защиту Киева альянс вряд ли пойдёт. Ведь это спровоцирует третью мировую войну, которая станет для человечества последней», — заявил Блохин.

В свою очередь, Александр Михайлов подчеркнул, что Россия сегодня находится на пике своей военной формы, поэтому западные учения не должны вызывать у неё беспокойства.

«Конечно, терять бдительность нельзя. Но уверен, что все перемещения натовцев — под пристальным наблюдением сил РФ. Если нужно будет, Москва сможет помешать им вести какие-то манёвры, которые будут представляться России некорректными. Также я не списывал бы со счетов возможность мелких провокаций», — резюмировал эксперт.