Ядерные учения НАТО пройдут почти в тысяче километрах от России и без реальных боезапасов
- РИА Новости
«Около 14 стран НАТО будут участвовать в этих учениях, которые пройдут в 600 милях от России», — сказал он.
Учения «планировались задолго» до начала спецоперации на Украине, подчеркнул он.
«Эти учения не связаны ни с какими реальными мировыми событиями или с тем, что делает Россия», — цитирует Кирби РИА Новости.
11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса намерены в ближайшее время провести плановые учения по ядерным силам сдерживания.