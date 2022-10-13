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Ядерные учения НАТО пройдут почти в тысяче километрах от России и без реальных боезапасов

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Страны НАТО во время ядерных учений не будут задействовать реальные боеприпасы и дистанцируются от России почти на 1 тыс. км, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Ядерные учения НАТО пройдут почти в тысяче километрах от России и без реальных боезапасов
  • РИА Новости

«Около 14 стран НАТО будут участвовать в этих учениях, которые пройдут в 600 милях от России», — сказал он.

Учения «планировались задолго» до начала спецоперации на Украине, подчеркнул он.

«Эти учения не связаны ни с какими реальными мировыми событиями или с тем, что делает Россия», — цитирует Кирби РИА Новости.

11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса намерены в ближайшее время провести плановые учения по ядерным силам сдерживания.

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