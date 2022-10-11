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Генсек НАТО анонсировал плановые учения сил ядерного сдерживания альянса

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Страны НАТО намерены в ближайшее время провести плановые учения по ядерным силам сдерживания, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО анонсировал плановые учения сил ядерного сдерживания альянса
  • AFP
  • © Valeria Mongelli

«Это стандартные учения, они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остаётся безопасным, надёжным и эффективным... Думаю, мы бы направили крайне неверный посыл, если бы сейчас внезапно отменили регулярные, давно запланированные учения», — сказал Столтенберг, слова которого приводит ТАСС.

Также главы Минобороны НАТО 12—13 октября обсудят защиту критической инфраструктуры в свете диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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