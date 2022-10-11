Столтенберг: в НАТО обсудят защиту инфраструктуры альянса в свете ЧП на «Северных потоках»

Главы Минобороны НАТО 12—13 октября обсудят защиту критической инфраструктуры в свете диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

«Мы обсудим усиление защиты нашей критической инфраструктуры в свете атаки на трубопроводы «Северный поток», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведские власти не планируют допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» прокомментировал заявления Швеции о недопуске России к расследованию терактов на «Северных потоках».