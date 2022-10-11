Лавров оценил заявления Швеции о недопуске России к расследованию терактов на «Северных потоках»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» прокомментировал заявления Швеции о недопуске России к расследованию терактов на «Северных потоках».

«А то, что касается «Северного потока» и «Северного потока — 2», они тоже вроде как нам не доверяют, потому что они нас не хотят пускать до расследования, хотя «Северный поток — 1» 51% — это наша собственность, а «Северный поток — 2» — это целиком собственность «Газпрома», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Лавров, Швеция своей позицией, вероятно, хочет сделать так, чтобы российская сторона не узнала правду о терактах.

«Буквально вчера представитель правительства Швеции сказал, что да, мы проводим предварительное расследование вместе с датчанами, немцами, но русских мы туда подпускать не будем, то есть они расследуют ущерб, нанесённый нашей собственности, нас держат в стороне и не хотят ничего показывать, чтобы, не дай бог, мы не узнали правду, наверное», — отметил он.

Вместе с этим министр подчеркнул, что есть информация, что американские эксперты будут участвовать в процессе обработки данных, которые там получают.

«Вот вам двойные стандарты, пожалуйста», — заключил Лавров.

Ранее премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведские власти не планируют допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».