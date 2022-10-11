AFP: власти Швеции не планируют допускать Россию к расследованию ЧП на «Северных потоках»

Власти Швеции не планируют допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на премьер-министра переходного правительства страны Магдалену Андерссон.

Как пишет РИА Новости, Андерссон подчеркнула конфиденциальный характер расследования ЧП, который не предусматривает участия других стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российских специалистов не допускают к расследованию взрывов на нитках газопроводов «Северный поток».

Путин подчеркнул, что «конечный бенефициар этого преступления» известен.

Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины.

Ранее глава МИД Дании Йеппе Кофод велел своим представителям в Нью-Йорке не участвовать в созванном Россией 30 сентября специальном заседании Совбеза ООН.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позицию Дании по вопросу «Северных потоков» противозаконной.

26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2».