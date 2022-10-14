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Учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» пройдут с 17 по 30 октября

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Учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» пройдут с 17 по 30 октября. В Североатлантическом альянсе заявили, что боевое оружие в учениях использоваться не будет.
Учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» пройдут с 17 по 30 октября
  • AFP
  • © MATEUSZ SLODKOWSKI /

Об этом информирует РИА Новости.

В сообщении говорится, что учения будут проходить c участием десятков самолётов над Бельгией, Северным морем и Великобританией. В альянсе назвали учения «рутинными».

В учениях будут задействованы 14 стран НАТО.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ядерные учения НАТО пройдут почти в тысяче километров от России и без реальных боезапасов.

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