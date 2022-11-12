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Белый дом: США продолжат помогать Украине, чтобы она была «в лучшей позиции на поле боя»

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит отправлять Киеву помощь для улучшения позиций на поле боя.

«Подход США остаётся таким же, каким был шесть месяцев назад: мы будем делать всё, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров», — передаёт его слова РИА Новости.

Салливан отметил, что Вашингтон не давит на Киев в вопросах переговоров, а также не видят готовности к ним со стороны Москвы.

8 ноября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил об отсутствии у Москвы предварительных условий для проведения переговоров с Киевом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.

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