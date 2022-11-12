Белый дом: США продолжат помогать Украине, чтобы она была «в лучшей позиции на поле боя»

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит отправлять Киеву помощь для улучшения позиций на поле боя.

«Подход США остаётся таким же, каким был шесть месяцев назад: мы будем делать всё, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров», — передаёт его слова РИА Новости.

Салливан отметил, что Вашингтон не давит на Киев в вопросах переговоров, а также не видят готовности к ним со стороны Москвы.

8 ноября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил об отсутствии у Москвы предварительных условий для проведения переговоров с Киевом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.