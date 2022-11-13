Депутат Арахамия: переговоры Москвы и Киева могут пройти во второй половине 2023 года

Депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что новые переговоры Украины и России могут пройти во второй половине 2023 года, сообщает издание «СТРАНА.ua».

«Честно, я считаю, что это (переговоры — RT) будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединённых Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года», — приводит издание в своём Telegram слова Арахамии.

Он добавил, что примерно в это время в США начнёт стартовать президентская гонка.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности рассмотреть возможность личной встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в случае поступления таких предложений.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой. В интервью CNN он сообщил о готовности говорить с Россией, «но с другой Россией, с той, которая готова к миру».