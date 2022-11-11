МИД России: Москва открыта к диалогу по ситуации на Украине без предварительных условий

Россия открыта к диалогу по ситуации на Украине без предварительных условий. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Я могу только подтвердить позицию — мы к диалогу открыты без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше», — цитирует его РИА Новости.

Рябков напомнил, что украинские власти «по команде своих западных кураторов» прервали переговорный процесс.

«Что дальше — зависит не от нас», — заключил он.

30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.