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МИД России: Москва открыта к диалогу по ситуации на Украине без предварительных условий

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Россия открыта к диалогу по ситуации на Украине без предварительных условий. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
МИД России: Москва открыта к диалогу по ситуации на Украине без предварительных условий
  • РИА Новости

«Я могу только подтвердить позицию — мы к диалогу открыты без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше», — цитирует его РИА Новости.

Рябков напомнил, что украинские власти «по команде своих западных кураторов» прервали переговорный процесс.

«Что дальше — зависит не от нас», — заключил он.

30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

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