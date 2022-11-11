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Песков заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева.
Песков заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами
  • РИА Новости

По его словам, завершить спецоперацию на Украине путём достижения целей с помощью проведения мирных переговоров тоже возможно.

Песков отметил, что переговоры с Киевом «в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны».

«Киев не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается», — сказал представитель Кремля.

30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

Позже Зеленский в интервью CNN заявил, что якобы «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой.

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