Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева.

По его словам, завершить спецоперацию на Украине путём достижения целей с помощью проведения мирных переговоров тоже возможно.

Песков отметил, что переговоры с Киевом «в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны».

«Киев не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается», — сказал представитель Кремля.

30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

Позже Зеленский в интервью CNN заявил, что якобы «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой.