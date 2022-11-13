Глава Минобороны Британии не видит причин для Киева прекращать боевые действия

Британский министр обороны Бен Уоллес не видит причин для прекращения огня на Украине, об этом он сказал в эфире Sky News.

По его мнению, в конечном счёте Киев захочет вести переговоры с Москвой «с позиции силы». Он также выразил уверенность в том, что ситуация «складывается в пользу Украины».

«Я не вижу причин, по которым Украина прекратила бы это (боевые действия. — RT)», — цитирует министра ТАСС.

Британский премьер-министр Риши Сунак ранее обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержку Киева, в частности перспективу поставки 1 тыс. новых ракет.