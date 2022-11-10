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Премьер Великобритании обсудил с Зеленским поставку тысячи ракет

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Британский премьер-министр Риши Сунак обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержку Киева, в частности перспективу поставки 1 тыс. новых ракет.
Премьер Великобритании обсудил с Зеленским поставку тысячи ракет
  • Gettyimages.ru

«Великобритания продолжит предоставлять дальнейшую поддержку, в том числе ещё 1 тыс. ракет класса «земля — воздух» и более 25 тыс. комплектов для военнослужащих для экстремально холодной зимы», — говорится в сообщении Даунинг-стрит.

В Минобороны Великобритании ранее сообщили, что Лондон в ближайшее время завершит поставку около 1 тыс. зенитных ракет на Украину.

В октябре газета The Times писала, что Британия рискует столкнуться с дефицитом противотанковых средств из-за военной помощи Киеву.

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