Times: Британия рискует столкнуться с дефицитом противотанковых средств из-за помощи Киеву
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Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в Минобороны.
«Лёгкое противотанковое оружие нового поколения производится в Белфасте компанией Thales UK, дочерней компанией французского производителя оружия, и доказало свою эффективность в борьбе с российскими танками», — говорится в статье.
В конце августа глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия испытывает дефицит запасов оружия, поставки Украине идут по тонкой грани.