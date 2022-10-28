Times: Британия рискует столкнуться с дефицитом противотанковых средств из-за помощи Киеву

Вооружённые силы Великобритании могли передать Украине до 7 тыс. противотанковых комплексов NLAW — до половины собственного запаса, однако теперь Лондон рискует столкнуться с нехваткой этого вида вооружений, потому что, как выяснилось, члены правительства до сих пор не подписали контракт на пополнение запасов.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в Минобороны.

«Лёгкое противотанковое оружие нового поколения производится в Белфасте компанией Thales UK, дочерней компанией французского производителя оружия, и доказало свою эффективность в борьбе с российскими танками», — говорится в статье.

В конце августа глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия испытывает дефицит запасов оружия, поставки Украине идут по тонкой грани.