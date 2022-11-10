В Минобороны Британии анонсировали скорое завершение поставок зенитных ракет Киеву
Об этом говорится на сайте британского оборонного ведомства.
«Министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания в ближайшее время завершит поставку примерно 1 тыс. дополнительных зенитных ракет Вооружённым силам Украины», — сообщается в релизе.
По данным ведомства, переданное вооружение способно сбивать беспилотники и крылатые ракеты.
В октябре газета The Times писала, что Британия рискует столкнуться с дефицитом противотанковых средств из-за помощи Киеву.