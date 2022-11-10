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В Минобороны Британии анонсировали скорое завершение поставок зенитных ракет Киеву

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В Минобороны Великобритании сообщили, что Лондон в ближайшее время завершит поставку около 1 тыс. зенитных ракет на Украину.

Об этом говорится на сайте британского оборонного ведомства.

«Министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания в ближайшее время завершит поставку примерно 1 тыс. дополнительных зенитных ракет Вооружённым силам Украины», — сообщается в релизе.

По данным ведомства, переданное вооружение способно сбивать беспилотники и крылатые ракеты.

В октябре газета The Times писала, что Британия рискует столкнуться с дефицитом противотанковых средств из-за помощи Киеву.

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