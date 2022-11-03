Глава Банка Англии: для Британии нет способов безболезненно выйти из кризиса

Для Британии нет способов безболезненно и с минимальными потерями выйти из текущего кризиса, считает глава Банка Англии Эндрю Бейли. Такое мнение он выразил на пресс-конференции в Лондоне.

«Если мы не будем принимать меры, направленные на снижение инфляции, ситуация станет хуже. Я повторю, что безболезненных способов выйти из сложившейся ситуации нет, и это важно понимать», — цитирует Бейли ТАСС.

Банк Англии ранее поднял ставку на 75 базисных пунктов, до трёх, — это стало её крупнейшим повышением с 1989 года.

Премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак констатировал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.

Как пишет газета Financial Times, в октябре в британской экономике началась фаза рецессии на фоне возросших цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности.