Financial Times: в октябре в британской экономике началась фаза рецессии

В октябре в экономике Великобритании началась фаза рецессии на фоне возросших цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности в стране. Об этом пишет газета Financial Times.

Как пишет ТАСС, политическая нестабильность стала причиной «потрясения» на финансовых рынках Британии.

Газета также приводит данные компании S&P, согласно которым показатели деловой активности в Британии фиксируются на уровне ниже 50 пунктов в течение последних трёх месяцев.

Это, по словам аналитиков, «позволяет говорить о рецессии».

Кроме того, ожидается снижение показателей британского валового внутреннего продукта.

17 августа стало известно, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до 10,1 с 9,4% в июне. Отмечалось, что это рекорд с 1982 года.