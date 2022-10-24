Financial Times: в октябре в британской экономике началась фаза рецессии
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Как пишет ТАСС, политическая нестабильность стала причиной «потрясения» на финансовых рынках Британии.
Газета также приводит данные компании S&P, согласно которым показатели деловой активности в Британии фиксируются на уровне ниже 50 пунктов в течение последних трёх месяцев.
Это, по словам аналитиков, «позволяет говорить о рецессии».
Кроме того, ожидается снижение показателей британского валового внутреннего продукта.
17 августа стало известно, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до 10,1 с 9,4% в июне. Отмечалось, что это рекорд с 1982 года.