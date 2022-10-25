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Сунак заявил, что Британия переживает глубокий экономический кризис

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Великобритания переживает глубокий экономический кризис, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак.
Сунак заявил, что Британия переживает глубокий экономический кризис
  • AP
  • © Frank Augstein

«Прямо сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом», — заявил Сунак, трансляцию его выступления вёл Sky News.

Он отметил, что кризис на Украине дестабилизировал энергетические рынки и нарушил цепочки поставок. 

«Экономическая стабильность и доверие будут поставлены во главу угла правительства. Это означает, что предстоит (принять. — RT) сложные решения», — заключил он.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от Карла III.

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