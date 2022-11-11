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Аналитик Мильчакова: для России рецессия в странах ЕС угрозы представлять не будет

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Анастасия Белоусова
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала осенний прогноз Еврокомиссии о том, что в конце года большинство государств-членов Евросоюза вступят в рецессию.
Аналитик Мильчакова: для России рецессия в странах ЕС угрозы представлять не будет
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По словам аналитика, не только в Еврокомиссии, но и в Банке Англии считают, что рецессия в экономике Великобритании уже началась с учётом резкого роста цен на энергоресурсы и продовольствие.

По её словам, те же самые факторы разогнали инфляцию потребительских цен в странах еврозоны выше 10%.

«Другие страны ЕС, не входящие в зону евро, по темпам инфляции не сильно отстают. Рецессия в европейских странах может усугубляться тем, что ряд крупных промышленных предприятий, особенно энергоёмких, перемещаются из Европы в США, так как в США цены на энергоносители ниже», — считает Мильчакова.

Эксперт уверена, что для России большой угрозы нет, так как страна значительно сократила как экспорт, так и импорт из стран ЕС.

«Высокие цены на энергоносители поддерживают российскую экономику. Более опасным фактором для России могла бы быть рецессия в Китае или Индии, которые сейчас становятся крупнейшими потребителями российских энергоносителей, но в этих странах пока всё стабильно», — уточнила она.

Ранее Еврокомиссия объявила, что в экономике большинства стран ЕС начнётся рецессия в конце года.

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