Еврокомиссия: в экономике большинства стран ЕС начнётся рецессия в конце года
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«В условиях повышенной неопределённости, высокого давления цен на энергоносители, снижения покупательной способности домохозяйств, более слабой внешней среды и ужесточения условий финансирования ЕС, еврозона и большинство государств-членов вступят в рецессию в последнем квартале года», — говорится в прогнозе ЕК.
Также Еврокомиссия повысила прогнозы инфляции в Евросоюзе на 2022 и 2023 годы до 9,3% и до 7% соответственно.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард перечислила основные факторы риска для еврозоны.
Годовая инфляция в 19 государствах еврозоны по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% — с 9,1% в августе.