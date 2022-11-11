Еврокомиссия: в экономике большинства стран ЕС начнётся рецессия в конце года

В конце года большинство государств-членов Евросоюза вступят в рецессию, следует из осеннего прогноза Еврокомиссии.

«В условиях повышенной неопределённости, высокого давления цен на энергоносители, снижения покупательной способности домохозяйств, более слабой внешней среды и ужесточения условий финансирования ЕС, еврозона и большинство государств-членов вступят в рецессию в последнем квартале года», — говорится в прогнозе ЕК.

Также Еврокомиссия повысила прогнозы инфляции в Евросоюзе на 2022 и 2023 годы до 9,3% и до 7% соответственно.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард перечислила основные факторы риска для еврозоны.

Годовая инфляция в 19 государствах еврозоны по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% — с 9,1% в августе.