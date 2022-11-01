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ЕЦБ: цены на энергию и продовольствие являются основными факторами риска для еврозоны

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Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард перечислила основные факторы риска для еврозоны.
ЕЦБ: цены на энергию и продовольствие являются основными факторами риска для еврозоны
  • AP
  • © Michael Probst

«Высокие цены на энергоносители и продовольствие остаются для нас основными факторами риска. Всё чаще мы наблюдаем, что проблемы из-за возросшей стоимости энергии распространяются на всё новые секторы экономики», — сказала она в интервью Delfi. Её слова приводит ТАСС.

По её мнению, следствием таких тенденций является рост инфляции.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в 19 государствах еврозоны по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1% в августе.

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