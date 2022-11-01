ЕЦБ: цены на энергию и продовольствие являются основными факторами риска для еврозоны
- AP
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«Высокие цены на энергоносители и продовольствие остаются для нас основными факторами риска. Всё чаще мы наблюдаем, что проблемы из-за возросшей стоимости энергии распространяются на всё новые секторы экономики», — сказала она в интервью Delfi. Её слова приводит ТАСС.
По её мнению, следствием таких тенденций является рост инфляции.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в 19 государствах еврозоны по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1% в августе.