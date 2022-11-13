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Глава Минфина Британии Хант заявил, что в рецессии в королевстве виновата Россия

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Глава Минфина Британии Джереми Хант считает, что Россия виновата в том, что в экономике королевства наступила рецессия.

С таким утверждением он выступил в интервью The Sunday Times.

По его словам, Великобритания «лишилась стабильности» из-за действий России на Украине.

«Это рецессия с маркировкой «сделано в России», и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту», — цитирует министра ТАСС.

Премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак констатировал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.

Как пишет газета Financial Times, в октябре в британской экономике началась фаза рецессии на фоне возросших цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности.

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