Глава Минфина Британии Хант заявил, что в рецессии в королевстве виновата Россия
С таким утверждением он выступил в интервью The Sunday Times.
По его словам, Великобритания «лишилась стабильности» из-за действий России на Украине.
«Это рецессия с маркировкой «сделано в России», и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту», — цитирует министра ТАСС.
Премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак констатировал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.
Как пишет газета Financial Times, в октябре в британской экономике началась фаза рецессии на фоне возросших цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности.