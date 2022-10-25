Без борьбы и голосования: как Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании

Бывший министр финансов Великобритании 42-летний Риши Сунак возглавил правящую Консервативную партию, после того как все его соперники выбыли из борьбы. Во вторник, 25 октября, политик после аудиенции у короля Карла III официально станет новым премьер-министром Соединённого Королевства. Ранее он уже участвовал в борьбе за кресло главы правительства, однако уступил Лиз Трасс, которая пробыла в должности всего 44 дня. Эксперты отмечают, что консерваторы выбрали Риши Сунака, чтобы он стабилизировал их партию и попытался удержать от дальнейшего падения британскую экономику. Вместе с тем не стоит ожидать изменения внешней политики страны, особенно по отношению к России, констатируют аналитики.

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак объявлен новым главой правящей Консервативной партии. Таким образом, он автоматически станет премьер-министром страны. Это произошло после того, как 24 октября свою кандидатуру отозвала лидер палаты общин Пенни Мордонт.

По данным британских СМИ, она смогла заручиться поддержкой лишь 90 парламентариев, тогда как ей требовалось одобрение не менее 100 однопартийцев. После снятия своей кандидатуры Мордонт призвала коллег по партии поддержать Сунака.

Ранее из борьбы на роль лидера консерваторов выбыл и Борис Джонсон, покинувший пост премьера в начале сентября.

Официально в должность Сунак вступит во вторник, 25 октября, после аудиенции у короля Карла III. 42-летний политик станет самым молодым британским премьером более чем за 200 лет.

При этом не все тори выразили одобрение Сунаку. Он считается спорной фигурой, а многие однопартийцы обвиняют его в том, что он помог добиться отставки Джонсона. Так, сэр Кристофер Чоуп отмечал, что единственным способом добиться восстановления доверия будет не назначение Сунака премьером по итогам внутрипартийного голосования, а проведение новых всеобщих парламентских выборов в стране.

«Партия неуправляема в палате общин, так что у нас будут продолжаться «восстания», по мере того как мы будем пытаться менять те или иные элементы проводимой политики и так далее», — сказал Чоуп в эфире BBC Radio 4.

С критикой выступили и представители других политических сил.

«Консерваторы произвели Риши Сунака в премьер-министры без единого слова с его стороны по поводу того, как он собирается управлять страной, и без предоставления кому-либо возможности проголосовать», — заявила заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Рейнер.

Риши Сунак на Даунинг-стрит в бытность министром финансов Великобритании

AP

© Matt Dunham

Политическая биография

Риши Сунак родился в 1980 году на юге Англии в семье выходцев из Индии. Окончил Линкольн-колледж в Оксфорде и получил степень в Стэндфордском университете. В 2009-м он женился на Акшате Мурти, дочери индийского миллиардера Нараяны Мурти — одного из основателей IT-компании Infosys.

До начала политической карьеры Сунак работал аналитиком в инвестиционном банке Goldman Sachs Group. В 2015 году Сунак избрался в парламент, а в 2018-м попал в правительственную структуру, заняв должность помощника министра жилищно-коммунального хозяйства в кабинете Терезы Мэй.

После её ухода в отставку Сунак поддержал Джонсона в качестве кандидата на пост лидера Консервативной партии. После того как тот стал премьером в 2019 году, Сунак был назначен замглавы Минфина. А уже в феврале 2020-го политик возглавил министерство после отставки своего предшественника.

В начале июля 2022 года Риши Сунак сам подал в отставку с поста министра финансов. Причиной стали скандалы вокруг фигуры Бориса Джонсона, связанные в том числе с вечеринками, которые тот организовывал, невзирая на действовавшие в Великобритании строгие ограничения, обусловленные пандемией коронавируса. Сунак посетил по меньшей мере одно из таких мероприятий, за что был оштрафован правоохранительными органами.

Когда он заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост нового лидера тори и, соответственно, премьер-министра Великобритании, это побудило некоторых сторонников Джонсона обвинить его в предательстве своего бывшего патрона. Британские СМИ отмечают, что сам Джонсон призывал однопартийцев голосовать за кого угодно, кроме Сунака.

Во всех пяти турах выборов главы Консервативной партии, которые прошли в середине июля, Риши Сунак набирал большинство голосов, однако в финальном голосовании уступил главе МИД Лиз Трасс. Та приняла должность в начале сентября, но пробыла на посту премьера всего 44 дня и подала в отставку.

Стоит отметить, что Сунак становился фигурантом нескольких скандалов. Так, в апреле этого года он признал, что уже в бытность главой Минфина имел грин-карту, позволяющую ему жить и работать в США.

В свою очередь, его супругу обвиняли в получении специального налогового статуса, который позволял ей избегать уплаты налогов в Великобритании. Также Мурти обвиняли в том, что она получает прибыль от доли в компании своего отца Infosys, которая продолжила деятельность в России на фоне спецоперации на Украине.

Стабильный кандидат

Избрание нового премьер-министра Соединённого Королевства в разговоре с RT прокомментировала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Риши Сунак победил фактически без борьбы, поскольку его соперники сняли свои кандидатуры. Его поддержали 200 парламентариев, и он даже не прошёл через процедуру голосования среди всех членов партии. Обычно, когда происходит смена премьера в середине срока полномочий парламента, новый глава правительства по традиции инициирует досрочные выборы, чтобы получить мандат избирателей. Однако Сунак уже исключил такой вариант», — пояснила эксперт.

Борис Джонсон и Риши Сунак

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По словам эксперта, рейтинги тори сильно опустились из-за поведения Бориса Джонсона и политики Лиз Трасс, поэтому главной задачей для Риши Сунака станет стабилизация обстановки в его собственной партии.

«Парламентская фракция тори объединилась вокруг него, а это значит, что Консервативная партия попытается сохранить единство. Стабилизировать свою партию, которую в последнее время подорвали интриги и борьба за власть, — это важнейшая задача для Сунака, а дальше ему предстоит решить экономические проблемы Великобритании. Решить он их вряд ли сможет, потому что кризис продолжает набирать обороты. На примере Трасс стало понятно, как глава правительства может усугубить ситуацию. И Сунаку стоит постараться избежать хотя бы этого», — отметила Ананьева.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT отметила, что Сунак пользовался поддержкой большого количества членов парламента от своей партии и его избрание не стало неожиданностью.

«Его экономическая программа составлена более подробно и обстоятельно, в отличие от программы Лиз Трасс. Он имеет репутацию человека, который лучше считает средства и имеет экономический опыт, поэтому на него возлагают надежды и по стабилизации экономики. Даже сам факт его избрания уже положительно влияет на фондовый рынок», — пояснила Ерёмина.

Она добавила, что внутри Великобритании накопилось столько проблем, что Сунаку стоило бы отказаться от агрессивной внешней политики, однако этого не произойдёт из-за курса на евро-атлантическую солидарность, которого придерживаются тори.

Елена Ананьева также полагает, что изменений в политике Лондона по отношению к РФ с приходом Сунака на премьерский пост ждать не стоит.