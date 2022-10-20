«Вращающаяся дверь хаоса»: Лиз Трасс подала в отставку с поста премьера Британии через 44 дня после назначения

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что подаёт в отставку, всего на 45-й день пребывания на этом посту, и это стало антирекордом для страны. Ожидается, что новый глава кабмина будет назначен к концу месяца. Основным претендентом на пост премьера считается бывший министр финансов Риши Сунак. Среди его конкурентов — Борис Джонсон, который может во второй раз возглавить кабмин. В оппозиционной Лейбористской партии выступили за немедленное проведение всеобщих выборов в Великобритании. Как заявил глава лейбористов Кит Стармер, британцы после 12 лет провалов заслуживают куда большего, «чем эта вращающаяся дверь хаоса».

Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании. На этом посту она пребывала 44 дня.

«Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата премьер-министра, на пост которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я связалась с его величеством королём, чтобы оповестить его о том, что ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии», — сказала Трасс.

По её словам, она останется главой правительства Соединённого Королевства, пока не будет избран её преемник. Выборы нового лидера Консервативной партии должны состояться на следующей неделе.

Как сообщил председатель руководящего комитета тори, так называемого «Комитета 1922» Грэм Брейди, голосование за нового главу партии и премьер-министра Великобритании может быть завершено до 28 октября. Таким образом, к 31 октября страна получит нового политического лидера.

Согласно данным букмекеров, основным претендентом на пост премьера является бывший министр финансов Риши Сунак. Также в числе вероятных кандидатов лидер палаты общин Пенни Мордант, глава минобороны Британии Бен Уоллес и экс-премьер Борис Джонсон.

Трасс официально вступила в должность британского премьера 6 сентября. Таким образом, её пребывание во главе кабмина продлилось всего 44 дня. Это рекордно короткий срок для данной должности. До этого подобным достижением мог «похвастать» Джордж Каннинг, который скончался на 119-м дне своего правления (12 апреля 1827 года — 8 августа 1827-го).

Одной из главных причин отставки Трасс стала представленная её кабмином экономическая программа, в рамках которой предполагалось масштабное снижение налогов и государственное регулирование. Подобное предложение привело к крайне болезненной реакции рынка акций и облигаций Великобритании, а также к снижению курса фунта до рекордно низкой отметки: он почти сравнялся с американским долларом. При этом уровень поддержки Трасс в последние дни во главе кабмина упал до 10%.

На прошлой неделе британское издание Daily Star запустило прямую трансляцию, где можно наблюдать за тем, как портится салат латук на фоне фотографии Трасс. При этом букмекеры принимали ставки на то, кто продержится дольше: тогда ещё действующий премьер или овощ.

20 октября стало понятно, что латук победил. Салат, в частности, получил поздравления от Дмитрия Медведева. Зампред Совбеза РФ также объяснил, за что «неистовой Трасс» можно вручить Нобелевскую премию по экономике: «За самый быстрый развал национальных финансов».

После завершения процедуры брексита Трасс стала третьим британским премьером, ушедшим в отставку со своего поста до окончания срока своих полномочий. Ранее аналогичным образом полномочия с себя сложили Тереза Мэй и Борис Джонсон, который выступал с речью об отставке 7 июля.

Подобную скоротечность оценил легенда английского футбола Гари Линекер. «Ещё один премьер ушёл в отставку. Можете в это поверить? Кажется, мы остались совсем без плана. В каком же мы тупике», — написал он в соцсетях.

Над быстрыми перестановками в британском правительстве поиронизировали даже в Twitter-аккаунте кота Ларри — постоянного обитателя резиденции на Даунинг-стрит, который пережил уже четырёх премьеров: «Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд порядком затянулся».

Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пребывание Лиз Трасс на посту премьера Великобритании запомнится «катастрофической безграмотностью» и похоронами королевы Елизаветы II сразу после аудиенции с ней.

«Такого позора (слово зачёркнуто. — RT) премьера Британия ещё не знала», — написала она в Telegram.

По словам лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера, консерваторы продемонстрировали населению Великобритании свою неспособность управлять государством.

«После 12 лет провалов тори британский народ заслуживает куда большего, чем эта вращающаяся дверь хаоса. За последние несколько лет консерваторы установили рекордно высокие налоги, развалили наши институты (власти. — RT) и создали кризис (продолжающегося роста) стоимости жизни», — заявил он.

По его мнению, на восстановление после нанесённого консерваторами ущерба потребуются годы. «Мы должны иметь возможность начать с чистого листа. Необходимо провести всеобщие выборы — сейчас», — констатировал он.