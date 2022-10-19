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Опрос: больше половины британцев поддерживают отставку премьер-министра Трасс

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Компания Ipsos организовала опрос, который показал, что по меньшей мере 53% британцев выступают за отставку нынешнего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.
Опрос: больше половины британцев поддерживают отставку премьер-министра Трасс
  • AP
  • © Alberto Pezzali

Опрос проводился среди тысячи британцев от 18 до 75 лет с 14 по 17 октября.

«Опрос Ipsos... показывает, что 53% населения поддерживает уход Лиз Трасс с поста премьер-министра», — сказано в материале.

Уточняется, что 20% британцев выступают против ухода Трасс. 13% опрошенных полагают, что она могла бы победить на следующих выборах, в то время как 78% — считают это маловероятным.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что уход Лиз Трасс с поста премьер-министра не решит проблемы в стране.

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