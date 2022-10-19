Глава МИД Британии: уход Трасс с поста премьер-министра не решит проблемы в стране
- AFP
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В интервью Sky News он заявил, что в данный момент правительство должно сосредоточиться на выполнении обязательств по инфраструктуре для усиления роста экономики.
У людей, которые требуют отставки Трасс, нет плана дальнейших действий так же, как это было с отставкой бывшего премьера Бориса Джонсона, добавил он.
18 октября Лиз Трасс отказалась подать в отставку со своего поста, несмотря на призывы ряда депутатов от Консервативной партии.
Данные опроса YouGov свидетельствуют о том, что уровень поддержки Трасс в обществе снизился до 10%.