Трасс отказалась подать в отставку с поста премьера Британии
«Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах», — приводит ТАСС слова Трасс в интервью британским телеканалам.
Она отметила, что Великобритания переживает тяжёлые времена.
По её словам, в данных условиях нельзя тратить время на разговоры о Консервативной партии.
26 сентября курс фунта стерлингов к доллару достиг исторического минимума.
Позже Трасс признала необходимость скорректировать её экономическую программу.