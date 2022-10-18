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Трасс отказалась подать в отставку с поста премьера Британии

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отказалась подать в отставку со своего поста, несмотря на призывы ряда депутатов от Консервативной партии.

«Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах», — приводит ТАСС слова Трасс в интервью британским телеканалам.

Она отметила, что Великобритания переживает тяжёлые времена.

По её словам, в данных условиях нельзя тратить время на разговоры о Консервативной партии.

26 сентября курс фунта стерлингов к доллару достиг исторического минимума.

Позже Трасс признала необходимость скорректировать её экономическую программу.

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