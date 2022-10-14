Трасс признала необходимость скорректировать её экономическую программу

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что её программа налоговых реформ нуждается в коррекции.

«Очевидно, что с некоторыми аспектами нашего мини-бюджета мы зашли дальше и быстрее, чем ожидали рынки. Так что методы достижения наших целей сейчас должны измениться», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно об отставке главы Минфина Великобритании Квази Квартенга.

26 сентября курс фунта стерлингов к доллару достиг исторического минимума.

После этого газета The Telegraph сообщила, что в некоторых банках Великобритании перестали предоставлять ряд ипотечных кредитов.

По данным «Коммерсанта», в Великобритании растёт недовольство премьер-министром Лиз Трасс, план которой по выводу королевства из кризиса не только обрушил курс фунта стерлингов, но и вызвал дискуссии о возможной отставке главы правительства.