Узнать больше

Трасс признала необходимость скорректировать её экономическую программу

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что её программа налоговых реформ нуждается в коррекции.
Трасс признала необходимость скорректировать её экономическую программу
  • AP
  • © Daniel Leal/Pool Photo

«Очевидно, что с некоторыми аспектами нашего мини-бюджета мы зашли дальше и быстрее, чем ожидали рынки. Так что методы достижения наших целей сейчас должны измениться», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно об отставке главы Минфина Великобритании Квази Квартенга.

26 сентября курс фунта стерлингов к доллару достиг исторического минимума.

После этого газета The Telegraph сообщила, что в некоторых банках Великобритании перестали предоставлять ряд ипотечных кредитов.

По данным «Коммерсанта», в Великобритании растёт недовольство премьер-министром Лиз Трасс, план которой по выводу королевства из кризиса не только обрушил курс фунта стерлингов, но и вызвал дискуссии о возможной отставке главы правительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить