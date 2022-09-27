Telegraph: банки Великобритании приостановили выдачу ипотеки после падения фунта

В банках Великобритании перестали предоставлять ряд ипотечных кредитов на фоне резкого падения фунта.

Как сообщает газета The Telegraph, на этот шаг уже решились Halifax, Virgin Money и Skipton.

Кредитные организации предполагают, что Банк Англии поднимет процентную ставку для того, чтобы «справиться с потрясениями, с которыми столкнулся фунт».

26 сентября курс фунта стерлингов к доллару упал почти на 3%. Ранее в ходе торгов он опускался до исторического минимума.

Московская биржа приостановит торги британским фунтом на валютном рынке с 3 октября.