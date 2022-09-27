Telegraph: банки Великобритании приостановили выдачу ипотеки после падения фунта
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Как сообщает газета The Telegraph, на этот шаг уже решились Halifax, Virgin Money и Skipton.
Кредитные организации предполагают, что Банк Англии поднимет процентную ставку для того, чтобы «справиться с потрясениями, с которыми столкнулся фунт».
26 сентября курс фунта стерлингов к доллару упал почти на 3%. Ранее в ходе торгов он опускался до исторического минимума.
Московская биржа приостановит торги британским фунтом на валютном рынке с 3 октября.