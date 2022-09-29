«Ъ»: в Британии растёт недовольство политикой Трасс по выводу страны из кризиса

В Великобритании растёт недовольство премьер-министром Лиз Трасс, план которой по выводу королевства из кризиса не только обрушил курс фунта стерлингов, но и вызвал дискуссии о возможной отставке главы правительства, пишет «Коммерсант».

«Недовольство госпожой Трасс, и четырёх недель ещё не проработавшей на новом посту, растёт в том числе среди её коллег по Консервативной партии», — отмечает издание, подчёркивая, что сама Трасс уверена в том, что за кризис в Британии ответственен президент России Владимир Путин.

Газета напоминает о плане властей по стимулированию экономики для преодоления энергетического кризиса, его представил министр финансов Квази Квартенг 23 сентября. Согласно плану, правительство намерено снизить налоги, из-за чего госбюджет недосчитается около £45 млрд в год.

«И вот одна лишь «декларация о намерениях» кабинета обернулась резким падением курса фунта стерлингов, который почти сравнялся с долларом», — пишет автор статьи Алексей Забродин.

26 сентября курс фунта стерлингов к доллару достиг исторического минимума.

После этого газета The Telegraph сообщила, что в некоторых банках Великобритании перестали предоставлять ряд ипотечных кредитов.