военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Ъ»: в Британии растёт недовольство политикой Трасс по выводу страны из кризиса

Короткая ссылка
В Великобритании растёт недовольство премьер-министром Лиз Трасс, план которой по выводу королевства из кризиса не только обрушил курс фунта стерлингов, но и вызвал дискуссии о возможной отставке главы правительства, пишет «Коммерсант».
«Ъ»: в Британии растёт недовольство политикой Трасс по выводу страны из кризиса
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Недовольство госпожой Трасс, и четырёх недель ещё не проработавшей на новом посту, растёт в том числе среди её коллег по Консервативной партии», — отмечает издание, подчёркивая, что сама Трасс уверена в том, что за кризис в Британии ответственен президент России Владимир Путин.

Газета напоминает о плане властей по стимулированию экономики для преодоления энергетического кризиса, его представил министр финансов Квази Квартенг 23 сентября. Согласно плану, правительство намерено снизить налоги, из-за чего госбюджет недосчитается около £45 млрд в год.

«И вот одна лишь «декларация о намерениях» кабинета обернулась резким падением курса фунта стерлингов, который почти сравнялся с долларом», — пишет автор статьи Алексей Забродин.

26 сентября курс фунта стерлингов к доллару достиг исторического минимума.

После этого газета The Telegraph сообщила, что в некоторых банках Великобритании перестали предоставлять ряд ипотечных кредитов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить