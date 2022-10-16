Байден заявил, что изначально считал экономический план Лиз Трасс ошибочным

Президент США Джо Байден заявил, что изначально охарактеризовал экономический план британского премьер-министра Лиз Трасс как ошибочный.

«Я не был единственным, кто считал, что это являлось ошибкой», — цитирует его слова ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден назвал предсказуемым развитие событий в Великобритании и отметил, что не был согласен с предложениями Трасс, однако все решения должны принимать сами британцы.

Ранее стало известно об отставке главы Минфина Великобритании Квази Квартенга.

26 сентября курс фунта стерлингов к доллару достиг исторического минимума.

Позже Трасс признала необходимость скорректировать её экономическую программу.

Как сообщает The Guardian, депутаты правящей Консервативной партии Великобритании запланировали встречу 17 октября для обсуждения политического будущего действующего премьер-министра страны Лиз Трасс