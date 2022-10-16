The Guardian: британские консерваторы обсудят политическое будущее Лиз Трасс 17 октября
По данным The Guardian, часть парламентариев выступают за отставку Трасс в срочном порядке, однако такое мнение разделяют не все. Другие утверждают, что она плохо справляется с обязанностями, однако ещё может оставаться на посту.
«Они собираются сесть и решить, что делать дальше. Сейчас речь идёт о спасении Консервативной партии и экономики. Дошло до этого», — заявил источник издания.
Отмечается, что одним из организаторов встречи является её оппонент на выборах и экс-министр финансов Риши Сунак.
29 сентября СМИ писали, что в Великобритании растёт недовольство премьер-министром Лиз Трасс.
Бывший глава Министерства финансов Великобритании и автор плана спасения экономики государства Квази Квартенг выразил мнение, что британский премьер-министр Лиз Трасс покинет свою должность через пару недель.