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The Guardian: британские консерваторы обсудят политическое будущее Лиз Трасс 17 октября

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Депутаты правящей Консервативной партии Великобритании запланировали встречу 17 октября для обсуждения политического будущего действующего премьер-министра страны Лиз Трасс

По данным The Guardian, часть парламентариев выступают за отставку Трасс в срочном порядке, однако такое мнение разделяют не все. Другие утверждают, что она плохо справляется с обязанностями, однако ещё может оставаться на посту.

«Они собираются сесть и решить, что делать дальше. Сейчас речь идёт о спасении Консервативной партии и экономики. Дошло до этого», — заявил источник издания.

Отмечается, что одним из организаторов встречи является её оппонент на выборах и экс-министр финансов Риши Сунак.

29 сентября СМИ писали, что в Великобритании растёт недовольство премьер-министром Лиз Трасс.

Бывший глава Министерства финансов Великобритании и автор плана спасения экономики государства Квази Квартенг выразил мнение, что британский премьер-министр Лиз Трасс покинет свою должность через пару недель.

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