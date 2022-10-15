The Times: экс-глава Минфина Британии спрогнозировал отставку Трасс через несколько недель
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Об этом пишет The Times со ссылкой на источник.
По мнению Квартенга, Трасс выиграла себе всего несколько недель, отправив его в отставку.
«Квази считает, что это даст ей лишь несколько недель», — цитирует РИА Новости заявление источника издания.
Как говорится в материале, другие чиновники также считают, что смещение Лиз Трасс с должности — вопрос времени.
14 октября Квази Квартенг сообщил, что подал в отставку.
29 сентября СМИ писали, что в Великобритании растёт недовольство премьер-министром Лиз Трасс.