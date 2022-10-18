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В Британии заявили, что Трасс намерена увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс придерживается курса на увеличение расходов на оборону до 3% ВВП к концу десятилетия, невзирая на сокращение гострат, заявил официальный представитель главы правительства The Daily Telegraph.
В Британии заявили, что Трасс намерена увеличить расходы на оборону до 3% ВВП
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«Безусловно, мы привержены делу сохранения роли Великобритании в авангарде НАТО, именно поэтому премьер-министр привержена увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП к 2030 году», — цитирует его ТАСС.

По словам высокопоставленного чиновника, формат повышения расходов определят в будущих сметах в штатном порядке.

В сентябре глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph сообщил о планах правительства премьер-министра Лиз Трасс увеличить оборонный бюджет до $108 млрд к концу 2030 года.

По словам министра, дополнительные средства будут направлены на разведку и сбор информации.

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