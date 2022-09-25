Глава Минобороны Британии Уоллес анонсировал увеличение оборонного бюджета до $108 млрд

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph сообщил о планах правительства премьер-министра Лиз Трасс увеличить оборонный бюджет до $108 млрд к концу 2030 года.

«По текущему прогнозу мы говорим об оборонном бюджете в размере £100 млрд к 2029—2030 годам. В настоящее время он составляет £48 млрд... За восемь лет это огромная сумма», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, дополнительные средства будут направлены на разведку и сбор информации.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент США Джо Байден ранее договорились укреплять сотрудничество между двумя странами, в том числе в области обороны.