Глава Минобороны Британии Уоллес анонсировал увеличение оборонного бюджета до $108 млрд
«По текущему прогнозу мы говорим об оборонном бюджете в размере £100 млрд к 2029—2030 годам. В настоящее время он составляет £48 млрд... За восемь лет это огромная сумма», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, дополнительные средства будут направлены на разведку и сбор информации.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент США Джо Байден ранее договорились укреплять сотрудничество между двумя странами, в том числе в области обороны.