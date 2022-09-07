Трасс и Байден договорились укреплять оборонный союз между Британией и США
Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.
«Премьер-министр и президент Байден поразмышляли по поводу несокрушимой силы особых отношений (США и Великобритании. — RT). Они сошлись во мнении, что партнёрство между нашими странами, усиленное общими ценностями, критически важно для защиты и продвижения свободы и демократии в мире», — отмечается в заявлении.
Байден и Трасс условились расширять оборонительный союз через НАТО и партнёрство AUKUS.
Также политики договорились совместно работать над решением общих вызовов, «в том числе чрезвычайных экономических проблем».
6 сентября Лиз Трасс официально вступила в должность главы правительства Соединённого Королевства.
Бывший министр образования Джеймс Клеверли назначен новым главой МИД королевства.