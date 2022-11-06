Узнать больше

DM: Сунак отчаянно пытается закрыть возникшую из-за Украины дыру в бюджете Британии

Короткая ссылка
Власти Великобритании могут значительно урезать объём помощи украинским беженцам на фоне большого дефицита британского бюджета. Об этом пишет обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз.
DM: Сунак отчаянно пытается закрыть возникшую из-за Украины дыру в бюджете Британии
  • AFP

«В британской казне нашли «чёрную дыру» в £50 млрд, которую (премьер-министр Риши. — RT) Сунак и канцлер Джереми Хант отчаянно пытаются заполнить», — говорится в статье.

По информации Сэйлза, программа «Дома для Украины» может быть сокращена с целью восстановления британского бюджета.

Уточняется, что в рамках программы британские власти выделяли украинским беженцам пособие на сумму £350.

Как ранее сообщала газета The Guardian, 50 тыс. украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.

Позже стало известно, что в Великобритании постепенно сворачивается программа «Дома для Украины», предназначенная для украинских беженцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить