DM: Сунак отчаянно пытается закрыть возникшую из-за Украины дыру в бюджете Британии
- AFP
«В британской казне нашли «чёрную дыру» в £50 млрд, которую (премьер-министр Риши. — RT) Сунак и канцлер Джереми Хант отчаянно пытаются заполнить», — говорится в статье.
По информации Сэйлза, программа «Дома для Украины» может быть сокращена с целью восстановления британского бюджета.
Уточняется, что в рамках программы британские власти выделяли украинским беженцам пособие на сумму £350.
Как ранее сообщала газета The Guardian, 50 тыс. украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.
Позже стало известно, что в Великобритании постепенно сворачивается программа «Дома для Украины», предназначенная для украинских беженцев.