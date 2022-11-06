DM: Сунак отчаянно пытается закрыть возникшую из-за Украины дыру в бюджете Британии

Власти Великобритании могут значительно урезать объём помощи украинским беженцам на фоне большого дефицита британского бюджета. Об этом пишет обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз.

«В британской казне нашли «чёрную дыру» в £50 млрд, которую (премьер-министр Риши. — RT) Сунак и канцлер Джереми Хант отчаянно пытаются заполнить», — говорится в статье.

По информации Сэйлза, программа «Дома для Украины» может быть сокращена с целью восстановления британского бюджета.

Уточняется, что в рамках программы британские власти выделяли украинским беженцам пособие на сумму £350.

Как ранее сообщала газета The Guardian, 50 тыс. украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.

Позже стало известно, что в Великобритании постепенно сворачивается программа «Дома для Украины», предназначенная для украинских беженцев.