Daily Mail: в Британии сворачивается программа по предоставлению жилья беженцам с Украины

В Великобритании постепенно сворачивается программа «Дома для Украины», предназначенная для украинских беженцев, пишет газета Daily Mail.

Как пишет РИА Новости, программа была запущена в марте. Согласно инициативе, британские семьи принимали украинских беженцев, а взамен получали денежную компенсацию в размере £350 от властей Британии.

По информации Ассоциации местного самоуправления (LGA), в последнее время всё больше беженцев с Украины обращаются к ним в связи с потерей жилья.

Уточняется, что на данный момент почти 2 тыс. украинских семей остались без жилья на фоне сворачивания программы.

Как ранее сообщала газета The Guardian, 50 тыс. украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.