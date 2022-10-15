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Daily Mail: в Британии сворачивается программа по предоставлению жилья беженцам с Украины

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В Великобритании постепенно сворачивается программа «Дома для Украины», предназначенная для украинских беженцев, пишет газета Daily Mail.
Daily Mail: в Британии сворачивается программа по предоставлению жилья беженцам с Украины
  • Gettyimages.ru

Как пишет РИА Новости, программа была запущена в марте. Согласно инициативе, британские семьи принимали украинских беженцев, а взамен получали денежную компенсацию в размере £350 от властей Британии.

По информации Ассоциации местного самоуправления (LGA), в последнее время всё больше беженцев с Украины обращаются к ним в связи с потерей жилья.

Уточняется, что на данный момент почти 2 тыс. украинских семей остались без жилья на фоне сворачивания программы.

Как ранее сообщала газета The Guardian, 50 тыс. украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.

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