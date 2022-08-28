The Guardian: 50 тысяч украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии

Как минимум 50 тыс. беженцев с Украины могут остаться в Великобритании без жилья, следует из данных ряда организаций.

Как сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные представителей либерально-демократической и лейбористской партий, а также детской благотворительной организации Barnardos, исходя из отзывов спонсоров вынужденных переселенцев, уже зимой от 15 до 21 тыс. украинцев могут остаться без жилья.

К середине следующего года на улице окажутся более 50 тыс. граждан Украины.

В благотворительной организации Refugees at Home допустили, что из-за роста инфляции и цен на электричество число оставшихся без крова беженцев будет расти.

Ранее жительница Великобритании Клара Магуайр рассказала Daily Mail о личном опыте приёма беженцев с Украины, назвав его «катастрофой».

Daily Mail также информировала, что порядка четверти британских семей, которые вошли в правительственную программу по размещению украинских беженцев, откажутся от участия в ней из-за нехватки средств и роста инфляции.