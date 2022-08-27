Daily Mail: жительница Британии назвала «катастрофой» свой опыт приёма беженцев с Украины

Жительница Великобритании Клара Магуайр рассказала о личном опыте приёма беженцев с Украине, назвав его «катастрофой». Об этом пишет газета Daily Mail.

Британка рассказала, что приняла у себя жительницу Украины и её дочь. По словам Магуайр, беженки заставляли её возить их в польский магазин, поскольку они «не ели британскую еду».

«Хуже всего то, что после всего, что мы подготовили и предоставили им свой дом, мы так и не получили ни одного слова благодарности», — отметила Магуайр.

Британка заявила, что после такого опыта почувствовала себя «недооцененной и полностью использованной», а также пообещала больше не принимать участия в схемах по приёму беженцев, назвав свой опыт «катастрофой».

«Мы никогда не чувствовали себя так некомфортно в наших собственных домах, как с ними», — заключила она.

Ранее Daily Mail информировала, что порядка четверти британских семей, которые вошли в правительственную программу по размещению украинских беженцев, откажутся от участия в ней из-за нехватки средств и роста инфляции.