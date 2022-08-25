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Daily Mail: часть британцев выходят из программы помощи украинским беженцам из-за денег

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Порядка четверти британских семей, которые вошли в правительственную программу по размещению украинских беженцев, откажутся от участия в ней из-за нехватки средств и роста инфляции. Об этом пишет газета Daily Mail.
Daily Mail: часть британцев выходят из программы помощи украинским беженцам из-за денег
  • AFP

«Британские семьи, которые приняли украинских беженцев, рассказали о своих трудностях на фоне того, как четверть из них выходят из программы из-за кризиса повышения стоимости жизни», — говорится в материале.

Некоторые участники программы помощи утверждают, что потратили тысячи фунтов на заботу о беженцах, однако государственные субсидии задерживаются.

Одна из участниц программы помощи рассказала, что большой проблемой являются языковой и культурный барьеры между британцами и приехавшими украинцами.

«Если они живут с вами в вашем доме, они не будут автоматически жить так, как живёте вы, мы все разные», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать круизный лайнер для этих целей.

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