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Telegraph: Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении украинских беженцев

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Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать круизный лайнер для этих целей, пишет газета Telegraph.

«Министры SNP (Шотландской национальной партии. — RT) рассматривают возможность официального обращения к британской армии и найма второго круизного лайнера для размещения украинских беженцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Шотландии ведут переговоры с министерством обороны «из-за опасений, что тысячи людей... прибудут в Шотландию, и им будет некуда идти».

Правительство Шотландии «изучает все варианты» выхода из сложившейся ситуации с нехваткой мест, заключается в статье.

Ранее уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев предложил подготовить 10 тыс. украинских солдат на территории европейских стран за четыре месяца. 

В июле глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что первая группа украинских военнослужащих прибыла в Британию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку.

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