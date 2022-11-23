«Эльдорадо для американского ВПК»: как США намерены восстанавливать запасы оружия на фоне помощи Украине

Армия США ускоряет процесс закупки вооружений, необходимых для пополнения своих запасов оружия на фоне военной помощи Украине, заявил замминистра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш. С начала специальной военной операции РФ на Украине США отправили Киеву военную помощь более чем на $18,6 млрд. Ранее СМИ в США сообщали, что американский ВПК может не справиться с восполнением арсеналов оружия из-за ряда системных проблем. Эксперты отмечают, что продолжение конфликта на Украине выгодно для предприятий американского ВПК, делающих прибыль на продаже оружия.

Армия США (сухопутные войска) ускорит процесс закупки оружия, необходимого для пополнения арсеналов после отправки на Украину военной помощи. Об этом, по данным агентства Reuters, заявил замминистра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

Военный чиновник сообщил, что ускорения удалось достичь благодаря опыту, полученному во время пандемии, и теперь ряд необходимых для заключения контрактов действий выполняются одновременно, а не последовательно, что замедляло весь процесс.

Дуглас Буш также отметил, что такие темпы заключения контрактов на 15% превышают внутренние нормативы Пентагона по темпам расходования средств. Чиновник добавил, что армия в начале мая получила из оборонного бюджета первую часть средств на пополнение вооружений, после чего финансирование направлялось каждые несколько недель. Объёмы выделяемых средств варьировались от нескольких сот миллионов до почти миллиарда долларов.

Темпы получения финансирования армией США во многом зависят от заключения новых контрактов на закупку оружия, отметил Буш.

По данным Пентагона, c мая по октябрь совместное предприятие корпораций Lockheed Martin и Rayhteon получило $663 млн на восполнение запасов противотанковых систем Javelin. В то же время корпорация Raytheon получила ещё $624 млн на пополнение запасов ПЗРК Stinger.

Корпорация Lockheed Martin также получила в общей сложности около $605 млн в сентябре и октябре для пополнения запасов управляемых ракетных систем залпового огня GMLRS.

С рядом компаний также были заключены контракты на $435 млн на пополнение различных видов боеприпасов, $130 млн на бронежилеты и $57 млн на шлемы, а также $8 млн на пополнение запасов беспилотников Switchblade.

6 октября армия США заключила контракт с Lockheed Martin на сумму более $14,3 млн, направленный на увеличение финансирования производства реактивных систем залпового огня HIMARS.

Насыщение оружием

Вашингтон предоставляет Киеву колоссальные объёмы вооружения и военной техники. 10 ноября Пентагон сообщил о выделении украинской стороне очередного пакета военной помощи на сумму $400 млн. В него вошли ракеты для систем ПВО HAWK, системы ПВО Avenger, ПЗРК Stinger, ракеты для РСЗО HIMARS, 21 тыс. снарядов калибра 155 мм, 10 тыс. снарядов калибра 120 мм, 100 автомобилей HMMWV, 400 гранатомётов и другое оборудование.

По данным Пентагона, с момента вступления Джо Байдена в должность президента США передали киевскому режиму военную помощь на сумму более $19,3 млрд, из них более $18,6 млрд — c начала российской спецоперации 24 февраля.

Пентагон

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При этом объёмы выделяемой Киеву военной помощи со временем начали вызывать беспокойство в военно-политическом сообществе США. Так, ещё в мае ряд экспертов предупредили, что отправка на Украину значительных объёмов различных вооружений истощает собственные запасы Пентагона, которые американскому военно-промышленному комплексу не удастся быстро восполнить.

«Если взять, к примеру, ПЗРК Stinger, то сейчас он не производится. Некоторые из них, по-видимому, (собраны. — RT) из имеющихся в наличии деталей, но, знаете, возможность производить больше Stinger крайне ограниченна», — заявил тогда Марк Кансиан, бывший сотрудник Пентагона и старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

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В свою очередь, газета The Washington Post в июне отметила, что американский ВПК до сих пор полностью не оправился от проблем с цепочками поставок материалов и комплектующих, вызванных пандемией, а также испытывает трудности с производственными мощностями и недостатком квалифицированной рабочей силы.

«Ненадёжность цепочки поставок Пентагона ставит под угрозу не только оказание помощи Украине, но также способность США реагировать на будущие кризисы, включая потенциальный конфликт, связанный с Тайванем, вооружённые силы которого зависят от оборудования американского производства», — подчёркивает издание.

The Washington Post подчеркнула, что в рамках поставки вооружений на Украину Пентагон почти на треть израсходовал свои запасы противотанковых комплексов Javelin и четверть инвентаря ПЗРК Stinger.

С такой же оценкой в августе выступила и газета The Wall Street Journal. В материале на тему возможностей ВПК США издание отметило, что конфликт на Украине «показал, что американская военно-промышленная база не в состоянии справиться с задачей снабжения Вооружённых сил США оружием для ведения длительного неядерного конфликта с такой крупной державой, как Китай».

«Компетенции в промышленной сфере, необходимые для ведения продолжительных военных действий с применением обычных видов вооружения, атрофировались», — пишет The Wall Street Journal.

Выполнение контракта



Военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT отметил, что на восстановление запасов оружия, которое США отправили на Украину, потребуется значительное количество времени.

«Контракты на закупку вооружений заключаются, но неизвестно, как военно-промышленный комплекс США будет эти контракты выполнять, потому что имеющиеся производственные мощности заняты на несколько лет вперёд. На практике оказалось, что эти мощности не так велики. Это связано с тем, что у американской армии не было большой потребности в постоянном притоке вооружений и боеприпасов со времён войны во Вьетнаме. Например, расход артиллерийских боеприпасов на Украине не идёт ни в какое сравнение с конфликтами в Ираке или Афганистане», — подчеркнул эксперт.

Разгрузка американского оружия на Украине

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Американское военное командование и обслуживающие его эксперты оказались не готовы к тому, сколько на самом деле оружия и боеприпасов потребляет интенсивный общевойсковой конфликт между двумя современными армиями, добавил Иван Коновалов.

«Приходится собирать вооружение по всей Европе, выгребая всё со складов. Но увеличить объёмы производства в короткие сроки невозможно — новые цеха за месяц не построить. Это планы на долгосрочную перспективу», — рассказал военный эксперт.

При этом американский ВПК имеет мощнейший аппарат лоббистов в Вашингтоне и является одним из столпов американского государства, поэтому новые оборонные контракты будут заключаться и дальше, отметил Иван Коновалов.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров в разговоре с RT подчеркнул, что наращивание темпов закупок вооружений на фоне военной помощи Украине делается по согласованию с лоббистами американского ВПК.

«Пентагон избавился от старых запасов вооружений, у которых уже подходил к концу срок годности, и при этом получил за это деньги от государства. Теперь на эти деньги заключаются новые пролоббированные контракты с оборонными корпорациями», — рассказал эксперт.

Необходимость пополнять опустевший арсенал ВС США станет поводом для расширения производства оружия и заключения новых долгосрочных контрактов, пояснил Михаил Александров.

«Все оказались в шоколаде, особенно промышленники. Чтобы компенсировать нехватку производственных мощностей, они в дополнение к контрактам будут требовать у федерального правительства США субсидий или льготного кредитования под расширение производства и выполнения государственного оборонного заказа», — подчеркнул политолог.

Снабжение Украины крайне выгодно для американских корпораций ВПК, которые получают огромные прибыли от продажи оружия, добавил Михаил Александров.

«Американский ВПК постоянно продвигает новые заказы под самыми разными предлогами, приветствует новые войны. Производство вооружений резко сократилось после Вьетнамской войны, однако затем снова было увеличено при администрации Рейгана. Затем опять был спад, после чего были Ирак и Афганистан. Теперь есть конфликт на Украине, где уничтожается огромное количество западного вооружения, — это Эльдорадо для американского военно-промышленного комплекса», — заключил эксперт.