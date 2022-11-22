Reuters: армия США ускоряет процесс закупки оружия для восполнения запасов
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Об этом, как пишет Reuters, сообщил помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.
По его словам, ускорение работы по заключению контрактов происходит за счёт того, что ряд процессов начали выполнять одновременно, а не последовательно.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон предоставил Киеву военную помощь более чем на $20 млрд.