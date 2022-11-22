Reuters: армия США ускоряет процесс закупки оружия для восполнения запасов

Армия США ускоряет процесс закупки вооружений, необходимых для пополнения арсеналов, истощённых поставками военной помощи Украине.

Об этом, как пишет Reuters, сообщил помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

По его словам, ускорение работы по заключению контрактов происходит за счёт того, что ряд процессов начали выполнять одновременно, а не последовательно.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон предоставил Киеву военную помощь более чем на $20 млрд.