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Reuters: армия США ускоряет процесс закупки оружия для восполнения запасов

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Армия США ускоряет процесс закупки вооружений, необходимых для пополнения арсеналов, истощённых поставками военной помощи Украине.
Reuters: армия США ускоряет процесс закупки оружия для восполнения запасов
  • Gettyimages.ru
  • © Danny Guerra / EyeEm

Об этом, как пишет Reuters, сообщил помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

По его словам, ускорение работы по заключению контрактов происходит за счёт того, что ряд процессов начали выполнять одновременно, а не последовательно.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон предоставил Киеву военную помощь более чем на $20 млрд.

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