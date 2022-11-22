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Депутат Рады: НАТО проведёт ревизию остатков оружия на складах для передачи ВСУ

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Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, украинский депутат Егор Чернев заявил, что в альянсе ощущается истощение оружия и боеприпасов для ВСУ. Он сообщил, что Брюссель проводит аудит и ревизию имеющихся средств, чтобы «найти остатки на складах».
Депутат Рады: НАТО проведёт ревизию остатков оружия на складах для передачи ВСУ
  • AP
  • © LIBKOS

«Провёл разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об истощении оружия и боеприпасов для Украины в странах Запада. Действительно, такая тенденция есть. Но НАТО прилагает все усилия и включает все имеющиеся инструменты, чтобы потоки помощи не только не уменьшались, но и увеличивались», — приводит заявление Чернева РИА Новости.

Украинский депутат добавил, что альянс позволил своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов Украине.

Йенс Столтенберг ранее выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.

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