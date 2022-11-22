Депутат Рады: НАТО проведёт ревизию остатков оружия на складах для передачи ВСУ
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«Провёл разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об истощении оружия и боеприпасов для Украины в странах Запада. Действительно, такая тенденция есть. Но НАТО прилагает все усилия и включает все имеющиеся инструменты, чтобы потоки помощи не только не уменьшались, но и увеличивались», — приводит заявление Чернева РИА Новости.
Украинский депутат добавил, что альянс позволил своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов Украине.
Йенс Столтенберг ранее выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.