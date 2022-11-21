Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости усиления военной помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.

По словам Столтенебрга, любой конфликт заканчивается переговорами. Тем не менее, подчеркнул он, НАТО хочет подходящих Украине условий мира, а это зависит только от успехов «на поле боя».

«Поэтому НАТО должно расширять поставки вооружения Украине», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине.