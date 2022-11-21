Узнать больше

Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости усиления военной помощи Украине

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу необходимо усилить поставляемую военную помощь Украине с целью установления «приемлемого мира» с Россией.
Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости усиления военной помощи Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Havana

По словам Столтенебрга, любой конфликт заканчивается переговорами. Тем не менее, подчеркнул он, НАТО хочет подходящих Украине условий мира, а это зависит только от успехов «на поле боя».

«Поэтому НАТО должно расширять поставки вооружения Украине», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить