Пентагон: в новый пакет помощи Киеву вошли ракеты HARM, боеприпасы для NASAMS и РСЗО HIMARS
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
Отмечается, что США также передают Украине 150 крупнокалиберных пулемётов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотникам.
Ранее американский лидер Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине на сумму $400 млн.
В Госдепе уточнили, что новый пакет американской военной помощи Украине на $400 млн включает боеприпасы и средства ПВО.