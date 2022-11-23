Пентагон: в новый пакет помощи Киеву вошли ракеты HARM, боеприпасы для NASAMS и РСЗО HIMARS

Новый пакет помощи Киеву включает боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационные ракеты HARM.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что США также передают Украине 150 крупнокалиберных пулемётов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотникам.

Ранее американский лидер Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине на сумму $400 млн.

В Госдепе уточнили, что новый пакет американской военной помощи Украине на $400 млн включает боеприпасы и средства ПВО.